澳洲維多利亞州今天通報新增1438起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，創下自去年疫情爆發以來全國各州最高紀錄，此外還新增5起死亡病例。

在維多利亞州致力提高疫苗覆蓋率的同時，首府墨爾本正處於延長封鎖狀態，維州新增病例數仍從前一天的950例大增50%，創下單日新高紀錄。

墨爾本單日新增確診數今天飆破紀錄，當局將此歸咎於家庭違法聚會、守在電視機前觀看澳式足球總決賽，導致染疫人數激增。

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）在記者會上說：「其中有許多確診病例完全可以避免…我不是要責怪任何人，我只是想解釋一下，因為很多人摸不著頭腦，不解確診數怎會飆升得如此之多、如此之快。」

為遏止Delta變異株疫情擴散，自8月5日以來，維州一直處於嚴格封鎖狀態，維州當局表示，預計在11月初前為80%成年人口完全接種疫苗。

維州16歲以上人口有一半已接種第一劑疫苗，低於全國平均的53%；在輝瑞（Pfizer）疫苗供貨量增加後，當局將接種兩劑的間隔時間減半至3週。

新南威爾斯州今天通報新增941例確診，其中大多發生在首府雪梨，昆士蘭州新增6例確診，澳洲首都特區（ACT）則新增31人染疫。

儘管Delta疫情近來肆虐澳洲，全國迄今累計約10萬5000人染疫，1291人病故，遠低於其他富裕國家。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1100930