泰國新生代女演員平采娜樂維瑟派布恩，2010年因演出純愛電影《初戀那件小事》「小嵐」一角而紅遍全球。今（30）日迎接29歲生日的她，除了在個人IG上曬出一系列慶生照外，她也不忘放上「福利照」解放火辣好身材。

平采娜於今日迎來自己29歲的生日，而出道多年人緣極佳的她，已在近日曬出多張親友及劇組為她慶生的照片，另外她還不忘曬出辣照，來回饋粉絲並紀念這一天。只見平采娜穿著一件蕾絲吊帶連身衣搭配牛仔褲跪在地上，而黑色連身衣領口深V的設計，與側面鏤空的剪裁，使她側身時除了露出纖細蠻腰外，性感深溝與火辣半球也若隱若現，搭配她高冷的表情，瞬間散發出致命吸引力。

不少演藝圈好友看了紛紛送上祝福，網友也忍不住大讚「身材越來越好了」、「當年的小女孩真的長大了」、「越長大越美」、「身材超級辣」、「這組照片太撩了」，PO文短短4小時就吸引超過57萬人按讚，可見她的高人氣。

平采娜擁有精緻的臉孔與一雙水靈大眼，10幾歲出道時便憑著一個洗髮精廣告而獲得觀眾注意，隨後在2010年上映的電影《初戀那件小事》中，飾演勇敢追求愛情由醜小鴨變身天鵝的女高中生「小嵐」，清純模樣電暈一票粉絲，讓她因此有了「國民初戀」的封號並奠定泰國女神地位。