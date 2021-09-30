桃園市立圖書總館「生命樹」總經費高達31.5億，去年中上梁，力拚明年10月開館。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦曾在議會答覆中央將補助10億挹注總圖書館建設，藍營議員痛批信口開河，講很好聽結果一毛都拿不到，扣除停車場25億由市府全額支應，擔憂造成財政負擔。副市長李憲明解釋，礙於預算法教育部經費只能用於校園，以大水庫理論來論，一樣用於市政建設，且金額更多，並未造成市府財政負擔。

議員黃婉如說，桃園市立圖書總館總經費高達31.5億，鄭文燦去年議會備詢時曾說中央會補助10億元挹注興建工程款，豈料言猶在耳，中央補助款卻說不來了，怒斥文化局屢屢欺騙議員是墊付款，連2年要求高達近6億的預算無異議通過，如今除地下停車場由交通局爭取到前瞻補助6.6億，工程費都是一場空，其他25億得桃園埋單，怒喊：「誰答應就跟誰要！」

「蔡政府看不起桃園！」議員葉明月說，中央不但統籌分配款愧對桃園，允諾的補助還跳票，痛批鄭文燦在議事堂信口開河，講很好聽卻一毛都拿不到，感嘆地方自己負責就有負債疑慮，桃園財政就是這樣惡化的。

議員牛煦庭則期許總圖明年10月能如期開館，他也提到，預算都有法定項目用途支出，如今中央補助跳票是事實，諷刺若沒十足把握就不要亂開支票，易造成民眾對政府信賴崩盤。

文化局長莊秀美解釋，市長曾率文化局團隊拜會教育部長潘文忠，獲允諾補助「前瞻基礎建設第二期計畫」10億元，還稱可能成為全台教育部補助地方蓋圖書館的首例，但礙於預算法，專案經費只能用於校園，教育部有兌現承諾增加教育局設校補助款，市府用於青園國小等新興社區建校，基於市府一體，一樣也能減輕市庫負擔。