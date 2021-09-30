橫山鄉「合興森林愛情園區」內的兒童滑梯，小朋友遊玩後經常全身是沙，縣府將會在周邊設置簡易沖洗裝置。（羅浚濱攝）

台鐵內灣線一線九驛橫山鄉就有5個車站，最有名的就是有愛情車站之稱的合興車站，情侶 多反應能逛的地方太少，縣府年初在車站旁規畫「合興森林愛情園區」頗受好評，將再增設夜間照明等優化設施，讓愛情園區愈夜愈美麗！

在合興車站對面台鐵局所有的有2.1公頃山坡地，原是雜木叢生，縣府爭取中央補助經費，投入2250萬元打造成「合興森林愛情園區」，設置3座兒童滑梯、3條環園步道、休憩表演平台及生態滯洪池等設施，今年1月完工啟用，並榮獲新竹縣第2屆公共工程「金竹獎」的佳作認證。

橫山鄉長張志弘說，合興森林愛情園區啟用後，不僅吸引情侶和親子前來遊玩，更成為當地民眾晨昏散步運動的場所，開啟綠色無碳的新生活休閒模式，也引導內灣從淺層旅遊轉化為深度旅遊。

不過，鄉公所接獲民眾和遊客反應，小朋友在愛情園區玩溜滑梯後，經常全身是沙，找不到地方可清洗，園區沒有可遮蔭的涼亭，環園步道也沒有夜間照明，方便天黑後散步休閒。

縣府交旅處長游志祥指出，年初設置合興森林愛情園區後，合興車站逗留的遊客明顯較以往多，經與張志弘鄉長討論後，縣長楊文科決定加碼700萬元，針對目前需求辦理第2期工程。

游志祥指兒童滑梯下方放置細沙，能夠保護小朋友在遊玩時的安全，將會在周邊設置簡易沖洗裝置，讓小朋友沖掉身上的沙土，並會在平坦處設置1個共融式遊具。

游志祥並說，園區內現有10個休閒座椅，將會設置2座遮蔭涼亭，園區400米的步道也將設置嵌燈式的照明設備，讓園區愈夜愈美麗，完工後將可讓合興車站周邊觀光資源和主題形象更加全面化。