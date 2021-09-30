為輔導具有潛力的服務業積極航向海外市場，以 Brand in Taiwan的目標前進，中華民國全國商業總會與臺北市政府共同舉辦的第三屆品牌金舶獎，共選拔出30家優良企業，今日(29)在文華東方飯店給予表揚，期勉得獎企業持續呈現台灣中小企業創新前瞻、堅毅拼搏的厚實競爭力，要替台灣打造品牌護國群山。

全國商總理事長許舒博指出，參與品牌金舶獎的得獎企業，並非只是一個單純的獎勵而已，商總提供許多「跳板」來協助得主拉近國際市場與品牌的距離，像是透過品牌加速CEO認證班，以獲得領域專業，資本專業及社會專業的能力，或是經由國際品牌經紀人的協助來建立企業的品牌意識，都是能提升企業實力的良方。

全國商總理事長許舒博。

日前（9/24）許舒博理事長帶領30家金舶獎得主晉見總統，針對中小企業提出三大發展策略方針建言，第一、建議政府成立ESG推動基金，協助輔導台灣中小企業提升ESG動能，第二、建議證券交易所和櫃買中心編列預算，輔導優質中小企業順利登上戰略新板或創新板。第三、建議由國發會成立台灣加速器創投大聯盟，整合跨領域資源，從孵化器、加速器協助中小企業發展成為國際品牌。除了得到現場企業得主的呼應之外，也獲得總統承諾，將會努力推動中小企業發展品牌。

不少業者為因應全球後疫情時代，將許多服務，升級成數位化，不只提升企業營運效率，也讓消費者更容易接近品牌。在服務創新資本投資組中，許多潛力品牌展現多元創新的服務模式，例如全網行銷的好賣+線上購物服務與展逸的多元化運動體驗服務平台、都顯示出台灣中小企業在面對嚴峻市場考驗的靈活度。

得獎品牌之一：展逸國際企業股份有限公司［BE HEROES］張憲銘董事長(中)。

得獎品牌之一：全網行銷股份有限公司［好賣+］林志清總經理(中)。

商總品牌創新服務加速中心執行長戴中興表示， 在商總協助下，品牌金舶獎得主將得到多元的資源和輔導，例如國發會的紓困新創認定，投融資計畫協助，財務輔導，甚至登板前的資源挹注。同時本屆將啟動「金舶全球領袖總裁班」，採全年教練式引導教授，除推動術科學程，並將實質推動Pre IPO的執行與對接全球市場，也期盼總裁班中的企業主們，都能成為彼此的天使，相互投資和合作，以聯合艦隊之姿，成就中小企業成為護國神脈。