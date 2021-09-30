境外生權益小組今(30)日在官方臉書發文，抨擊台灣大學防疫政策荒謬，校方要求境外入境學子自費篩檢，且禁止在單人房自主健康管理，讓境外生無法接受，當中充滿歧視意味，盼學校重新訂定政策。

境外生權益小組表示，台大防疫政策共有三大重點，首先是強迫所有完成檢疫程序的境外入境學生，得額外自費進行PCR檢驗，才可入住宿舍，「分明是在歧視境外生！」如果台大認為宿舍有群聚風險，理應要求所有入境學生進行PCR檢驗，而非針對境外生。

境外生權益小組指出，第二點則是台大禁止在宿舍單人房進行自主健康管理，已入住者也必須遷出到旅館，如此做法不僅違背誠信原則，更有可能導致同學感染風險上升。

境外生權益小組指控的第三點則是差別補助，來自非高風險地區旅遊史的境外生，自主健康管理期間可獲每日新台幣500元的補助款，高風險地區旅遊史境外生則無任何補助，其中包含太子學舍專案。「這樣的防疫政策，背後的邏輯是什麼？因為來自高風險地區，所以學校可以不管不顧嗎？匪夷所思！」

境外生權益小組提到，一些同學近期將結束居家檢疫，本來已安排好在宿舍單人房進行自主健康管理，如今計畫卻被完全打亂。而自費PCR檢驗，對大部分境外生來說，都是不小的經濟支出。

境外生權益小組呼籲台大，立即撤回相關爭議決策，與校內的境外生和入境的本地學生開誠布公討論校方防疫安排，並在科學合理的疫情管控基礎上，重新進行政策制定。