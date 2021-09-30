國民黨立委江啟臣雖競選黨主席連任失利，今天到台中市議會國民黨團謝票感謝黨內同志支持，讓他在台中市拿到最高票。（陳世宗攝）

國民黨立委江啟臣雖競選黨主席連任失利，今天中午仍到台中市議會國民黨團謝票感謝黨內同志支持，讓他在台中市拿到最高票。江啟臣指出，面對2022年地方選舉要讓國民黨議員及市長盧秀燕高票當選連任；10／23日罷免、12／18日公投選舉都是人民意志展現，違背民意不適任民代，留任或淘汰由人民決定。

江啟臣指出，感謝台中市議會國民黨團各位議員在黨主席選舉時的相挺，他把大家看成自己兄弟姐妹，這一次主席選舉雖然未能如願，但台中給他的加油、鼓勵、得票率是全台最高的地方，再次確定台中人最團結，台中人最支持台中人。未來選民服務特別服務台中、照顧台中，民代團結一致分工合作，代表國民黨對選民負責。

江啟臣說，競選連任時開出好幾張支票，雖然沒有連任但都很重要就是「罷免和公投」。在野黨要和人民站在一起，就是讓人民有做決定的機會，不管罷免或公投都是一張張連署，一票票讓民眾來做決定，希望台中市議員共同努力，民代一定要和民眾站在一起。

江啟臣表示，違背民意不適任的民代就由人民公決「留任或淘汰」，不適當的政策，對人民有害的政策，既然這麼政府這麼鴨霸，民選的獨裁就用公投來制裁，這兩件事距離越來越接近，下個月的罷免案會和顏寬恒、黨籍民代共同來努力。

媒體詢問他和黨內幹部請辭，是否要將罷免陳柏惟成敗讓新任主席朱立倫來扛？朱立倫周日要到台中市兩人會同台嗎？

江啟臣強調，9月25日選輸當然要辭職無關公投罷免責任，若要甩這個責任，今天來黨團拜會黨內同志談罷免、公投不是很奇怪嗎？見縫插針不需要了，國民黨這時候最團結這招沒效，周日因目前不清楚當天朱立倫的行程，但相信台中市從政同志都會全力配合。