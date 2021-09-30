大陸女星章子怡演而優則導，為電影《我和我的父輩》擔任導演，這也是章子怡的導演處女作，近期忙宣傳新片的章子怡，昨（29日）則出席電影首映活動，老公汪峰、15歲繼女小蘋果也出席力挺，而當小蘋果要用麥克風發言前，章子怡先是公開介紹：「這是我家女兒」，小蘋果則對章子怡喊：「媽辛苦了」，讓全場都超感動。

章子怡昨晚出席多段式劇情片《我和我的父輩》首映活動，章子怡並為《詩》篇首度擔任導演，這也是她首次執導筒，老公汪峰、15歲繼女小蘋果也出席力挺，汪峰透露章子怡對作品要求很高，來回修改劇本近30次，拍攝過程中一度讓她想放棄，不過章子怡靠著毅力，最後還是堅持下來，汪峰還透露自己已5刷了，仍讓他很感動。

繼女小蘋果也大方拿麥克風要分享心得，這時章子怡先大方介紹：「這是我家女兒」，語氣滿是寵溺，小蘋果接著也對章子怡說：「媽，妳辛苦了，咱回家吃宵夜」，汪峰在一旁還拍了拍小蘋果的肩膀，表情相當欣慰。

章子怡和小蘋果互動暖心、就像親母女，其實，章子怡一直以來都把小蘋果視如己出，章子怡就曾被直擊，她親密地勾著小蘋果的手臂，母女邊逛街邊聊天，章子怡、汪峰日前也帶著小蘋果和一對子女現身北京環球影城，15歲小蘋果和5歲妹妹幾乎黏在一起，姐妹感情相當融洽。