行政院農委會主委陳吉仲29日在一場記者會指稱，雲林縣號稱兩年半前全面禁止使用廚餘，這個月違規用廚餘養豬好幾場來自雲林。縣長張麗善表示，這是錯誤消息，不知道陳吉仲的資料哪裡來，希望他不要為做不到找藉口，抹煞雲林縣的努力。

雲林縣府農業處29日透過各縣市的農委會群組，要求更正此不實訊息，迄今無下文。

雲林縣長張麗善表示，她上任第一天2018年12月25日就宣布禁止廚餘養豬，展現保障雲林縣養豬產業的決心，她數度呼籲各縣市一起禁用，卻遭農委會撻伐。

她表示，雲林縣2年多來輔導使用廚餘的養豬戶改用全飼料，到去年（2020年）7月全縣已無任何養豬場違規使用廚餘，不知道陳吉仲在講甚麼，希望他不要為自己做不到找藉口。

張麗善表示，全縣有4場養豬場申請獲環保局許可使用下腳料，下腳料是肉品分切的殘渣並非廚餘，並無違規。

雲林縣府農業處表示，禁用廚餘政策上路以來，2019年首次稽查有7家養豬場違規使用，開罰3萬元；第二次稽查尚有1家使用，該養豬戶是低收入戶，撿拾柴火滾煮獲贈的餿水，該場被二度開罰並輔導，2020年7月已無使用廚餘。

農業處表示，今年8月傳出含有非洲豬瘟的越南肉製品傳入台灣，該處稽查全縣1219家養豬場，查無違規使用廚餘養豬。