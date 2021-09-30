台南市學甲區19歲曾姓男子因家庭及經濟問題，29日晚間經過華宗橋時出現輕生意圖。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

學甲警分局長王子雄（左）讚許學甲所員警李宗龍（中）平時工作認真。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市學甲區19歲曾姓男子因家庭及經濟問題，29日晚間經過華宗橋時出現輕生意圖，學甲派出所所長邱信憲、警員李宗龍獲報趕往現場勸說。「咱攏是學甲少年郎！」22歲李員以彼此都是在地年輕人角度，講述留在故鄉打拚的艱苦與不易，深深打動曾男，讓他打消輕生念頭，成功挽回寶貴生命。

學甲警分局昨日晚間10時26分，獲報指華宗橋有一男子在華宗橋上意圖輕生，員警到場發現曾男眼神渙散呆坐在橋墩外，為了安撫男子情緒，不斷予以對話關懷待取得信任後，請男子回到橋面上，並帶返學甲所，通知曾男家人前來，阻止一樁憾事發生。

據了解，現年19歲曾男因女友懷孕、經濟問題及長期與家人相處不睦，昨晚下班騎機車經過華宗橋時，出現輕生念頭而坐在橋墩外，所幸員警及時到場，經苦苦相勸，未發生憾事，家屬再三表示感激之意。

學甲警分局長王子雄讚許李宗龍平時工作認真，學業成績更是優異，從學甲國中、台南一中至警專37期交通管理科第1名畢業後，如願分發到學甲警分局服務，目前正為明年警察大學二技班考試做準備，期許他明年能順利上榜。

王子雄表示，突發性自殺潛在諸多不確定性態樣，每個人內心深處難免有壓力與陰影存在，就像月有陰晴圓缺，遇有長期情緒困擾，應尋求專業醫師或諮商心理師求助，或撥打「1925」（「依舊愛我」諧音）尋求心理諮詢服務。

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