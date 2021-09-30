10月即將到來，算命網站「靈匣網」發文表示，10月將迎接冥王星、土星、木星、水星的順行，4星順行意味著生活節奏開始回歸穩定、會有好事發生。10月份的整體星座運勢最旺前三名分別是天蠍座、天秤座、雙魚座，其中第一名的天蠍座事業將迎來極大轉機。

靈匣網指出，10月7日冥王星順行，意味著生活節奏開始回歸穩定，而10月11日的土星順行，同樣是帶來穩定的訊號，部分小伙伴可能會覺得生活有點乏味，還是需要面對日常瑣事。而10月18日的木星、水星順行，有好事會發生，可能會等來一直期待的結果。誤會也會解除，人際關系會變得比較和諧。而10月整體運勢方面，最旺的星座是天蠍座，第二和第三名分別是天秤座和雙魚座。

TOP3：雙魚座

運勢概況：十月份的雙魚座在運勢排行上排名第三，經歷了一年的磨練，雙魚座會在最後的這兩個月崛起，特別是在十月份的時候。會遇到之前的一些鋪墊所得到的意外之喜，讓他們在最容易疲憊和放棄的十月份打一針強心劑，獲得一種飽滿的精神狀態，仿佛每天都有使不完的勁一樣，用自己的樂觀積極，時時刻刻的感染著周圍的人。

運勢指南：小小的驚喜固然令人雀躍，能夠瞬間加滿能量，但是務必要勝不驕，敗不餒。

TOP2：天秤座

運勢概況：十月份的天秤座，繼續保持著九月份的好運。同時，也因為九月份的好運，讓天秤座過於安逸，導致體重有一點上升，但是不用緊張，在十月份天秤座就會意識到這個問題，馬上開始管理自己的身材。同時也會因為自己的自律，迎來十月份的桃花運，愛情方面的運勢會大大增加，有另一半的朋友，感情也會越來越甜蜜，說不定會一鼓作氣走入婚姻的殿堂哦。

運勢指南：才開始肥胖的時候，千萬不要過度焦慮，在星座運勢的加持下，一定會很快的恢復如初，甚至比當初的狀態還要好。同時，也別過分沉溺于愛情的甜蜜，時刻保持清醒的頭腦，要有自己的判斷和思考。

TOP1：天蠍座

運勢概況：十月份的天蠍座會在事業上迎來一個極大的轉機，之前忙碌的事情終於在十月份開花結果，工作中執行專案的也來到最為關鍵的時候。天蠍座會變得非常非常的忙碌，需要一直跟進項目，同時也要應付職場上面的人情往來，但無論有多麼辛苦，請一定要堅持，這次事業上的轉機，將會影響你接下來的事業發展，會有許多你意想不到的回報。

運勢指南：把握時機非常重要，一定要避開那些不合時宜的場合，切勿急功近利。同時也要注意身體，照顧好身體，才能更好的工作。