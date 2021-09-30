壯世代教科文基金會調查指出，50歲以上的壯世代使用有困難的排行依序為「美食外送平台、疫苗預約平台、網路掛號、網路購物及網路視訊」。（林良齊攝）

受到新冠肺炎疫情爆發，原本可以實體辦理的程序大多改為線上辦理，但據壯世代教科文基金會調查指出，50歲以上的壯世代使用有困難的排行依序為「美食外送平台、疫苗預約平台、網路掛號、網路購物及網路視訊」，其中攸關疫苗接種的疫苗預約平台有7成使用過疫苗預約平台，但其中有61.3％的壯世代認為使用上有困難，且越高齡遇到困難度越高。

調查也發現，曾有60.4％壯世代使用過網路掛號，其中有59.9％遇到困難；63.9％的壯世代曾使用過社群軟體，其中有31.6％使用有困難；至於通訊軟體則有81.2％使用過，也有30.8％使用時遇到困難；網路視訊則有61.1％壯世代使用過，但有36.8％使用上遇到困難；67.7％使用過網路影音服務，31.8％使用時有困難；39.4％的壯世代使用過網路購物，51.5％使用時有困難；28.7％的壯世代使用過美食外送平台，61.7％使用上有困難。

年齡實驗室執行長莊雅萌表示，壯世代與年輕族群使用數位工具的困難指數有顯著落差、平均差距達8倍，詢問壯世代為什麼不使用數位工具原因最多反映「學習能力不適應」，其次為「身體狀況不合適」，推測可能介面不夠友善，可能是壯世代少使用數位工具的原因。

已經退休的薇姐過去曾擔任過高階經理人、現在是網紅，但她說，過去在職場有秘書協助處理，但退休後都要自己來，如近期因為拍攝廣告等還要透過視訊軟體等，但坦言學習難度真的很高，但其實很多是沒有動機去學習，如人在美國的婆婆為了看在台灣的兒孫也學會使用視訊軟體。

壯世代教科文協會執行長吳庭宇說，調查發現有43.7％的壯世代在疫情期間數位工具能力大幅提升，代表過去沒有學習動機，但只要有學習動機，就會促成其自主學習。