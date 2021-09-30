台灣民意基金會28日公布民調顯示，政黨支持度上，30.1％支持民進黨、19.3％支持國民黨、13.3％支持民眾黨。民眾黨、國民黨的政黨支持度差距只有6％，民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，民眾黨有信心成為執政黨，外界認為國民黨恐有被民眾黨取代危機，對此，新北市長侯友宜今主持疫情記者會表示，每個人在自己工作崗位上，為人民為國家做事，才是最重要的事。