民調只差6％ 國民黨恐被民眾黨取代？侯友宜這樣說 15:432021/09/30 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今主持疫情記者會表示，每個人在自己工作崗位上，為人民為國家做事，才是最重要的事。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣民意基金會28日公布民調顯示，政黨支持度上，30.1％支持民進黨、19.3％支持國民黨、13.3％支持民眾黨。民眾黨、國民黨的政黨支持度差距只有6％，民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，民眾黨有信心成為執政黨，外界認為國民黨恐有被民眾黨取代危機，對此，新北市長侯友宜今主持疫情記者會表示，每個人在自己工作崗位上，為人民為國家做事，才是最重要的事。 帶頭搗亂國會？陳玉珍反批蘇巧慧：為父甩鍋強抹黑 與朱立倫王不見王？侯友宜：把自己做好就是對黨最好的貢獻 #民眾黨 #國民黨 #政黨支持度 #侯友宜 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朱立倫「求同存異」遭打臉？綠委酸：照鏡子看看臉是否很腫 13:102021/09/30 政治 藍委怒轟綠營「小偷加強盜」 曝蔡政府現在只怕2件事 10:502021/09/30 政治 陳柏惟控國民黨提案買大陸疫苗 藍委批：不要欺騙選民又騙神明 10:592021/09/30 政治 宜蘭朱立倫慰留 張建榮否認辭黨部主委 04:102021/09/30 地方新聞 建議蔡總統召開國是會議 林佳龍：朝野對話與社會溝通是憲改必要過程 11:442021/09/30 政治 如果張亞中選台北市長 04:102021/09/30 時論廣場 民眾黨批大內宣經費藏基金預算 蔡壁如點名蘇貞昌該下台 11:132021/09/30 政治 台中購物節雙十國慶開跑 「自由女神」邀請民眾來台中抽獎品美食 11:042021/09/30 生活 質疑處理不公 藍嗆周五不會安靜 04:102021/09/30 焦點要聞 翻開民進黨暴力史 04:102021/09/30 時論廣場 朱立倫台南謝票 下周成立選舉對策委員會布局2022選戰 14:472021/09/30 政治 政治熱門新聞 看到政黨民調 郭正亮驚人預測台北市長選舉結局 - 政治 陳柏惟罷免案會過嗎 顏寬恒爆地方最新戰況 - 政治 國台辦公布釋迦病蟲害照片 陳吉仲回應讓黃暐瀚驚訝 - 政治 超商、官網都可以！紙本五倍券9點起預約 登記、領取方式一次看 - 政治 晶片荒！美要台積電交機密數據 王美花回應惹怒網友 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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