基隆市暖暖區過港里過港路172號路口曾發生多起交通事故，連在地里長陳清池也曾遭機車撞飛，但因路口交通量未達標準，無法設置號誌，現場雖已裝爆閃燈及標誌，在地居民仍盼設紅綠燈。今天市長林右昌基層訪視時，問題再度被提出，他指示具交通專長警局長劉耀欽出面研擬解決方案。

過港路岔路多、交通號誌少，許多行經車輛時速相當快，位在172號一帶有一幹道較為陡峭，車輛要從巷弄駛出時，經常因視線死角遭直行車輛撞擊，甚至有民眾走斑馬線過馬路時，被未禮讓行人車輛撞飛。基隆市警察局統計，2018年1月1日至2020年9月30日累計發生7起交通事故，其中A2（車禍受傷）事故4件、A3（車禍財損）事故3件，造成5人受傷。

在地里長陳清池也曾是受害者，於行人穿越道上，遭行駛速度過快機車追撞，他盼能增設交通號誌保障用路人安全，但市府交通處與相關單位去年到場會勘後，認為路口交通量未達設置號誌條件，附近也設有岔路當心行人等標誌，提醒駕駛人減速慢行，已符合交通需求。

陳清池仍堅決認為，必須設置號誌，今天於市長訪視基層時再次提起，他說，這個案子已提20多年，盼能盡速解決。住在馬路邊黃姓男子也認為，應該要設置交通號誌，他說，這段道路經常發生車禍，一年至少7至8起，相當危險，如果有紅綠燈一定能有效改善安全問題。

對此，林右昌說，資料顯示該地點事故件數確實偏高，有改善必要，能看出同仁已投入心力協助，但幹道陡峭有一定難度，這次勞煩警察局長劉耀欽出面處理，他說，劉具交通專業，在其他縣市也有很多經驗，相信能有其他方法，給警局1個月時間，與交通處、都發處一同研議解決。