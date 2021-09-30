菲律賓反對陣營組成的「1SAMBAYAN全國民主力量聯盟」今天宣布，將提名副總統羅貝多（Leni Robredo）角逐下屆總統大位。

菲律賓前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）3月聯合反對陣營組成跨黨派聯盟1SAMBAYAN，宣布將共同推派下屆正副元首候選人，以結束總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）治下的人權、主權和貧困問題。

菲律賓明年5月將舉行總統大選。1SAMBAYAN下午舉行線上記者會，宣布經內部評估甄選，由羅貝多出線，將成為1SAMBAYAN推舉的總統參選人。

不過，羅貝多尚未正式表態是否參選2022年總統。

聯盟主席卡皮奧說：「我們請求副總統萊妮（即羅貝多）接受我們提名，在我們史上這個艱難時刻領導菲律賓人民。」

他表示：「我們希望她接受這項挑戰。」

雖然羅貝多尚未接受提名，卡皮奧說，他們預期羅貝多參選的可能性很高，因為「她說過，她願意把國家從錯誤和獨裁中拯救出來，她願意接受挑戰」。

明年大選候選人登記日為今年10月1日到8日。卡皮奧說：「我們期待她盡快給我們她的決定。」

目前表態競逐下屆總統寶座者包括馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）、拳王巴喬（Manny Pacquiao）和曾擔任警察總長的73歲參議員賴克遜（Panfilo Lacson）。1SAMBAYAN追求反對陣營聯合推派一組正副元首候選人的期待很可能會落空。

另外，菲律賓執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP-Laban）近日分裂為杜特蒂和拳王巴喬支持者兩個派系。杜特蒂已接受其中一個分裂派系提名，競選下屆副總統。

1SAMBAYAN曾批評，杜特蒂此舉是出於對國際刑事法院（ICC）和國內司法系統可能因掃毒戰向他問責的恐懼，「相信菲律賓人民會意識到他厚顏無恥、自私和追求私利的動機」。

菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）9月初也表態，明年總統大選他考慮出馬參選。

小馬可仕2016年競選副總統失利，以些微差距敗給隸屬反對陣營的羅貝多。1100930