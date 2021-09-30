周四公布的官方數據顯示，英國4~6月季度的經濟成長高於此前的預估。但是隨著卡車司機短缺在內的國內經濟瓶頸日益嚴重，最近的經濟將急速放緩。

英國國家統計局表示，第二季國內生產總額(GDP)終值為增加5.5%，高於此前初步估計的4.8%增加。

國家統計局還表示，這些數據已經調整過，並考慮到衛生部門更完整資料，以及英國經濟產出來源和計算方法的更新。

這些數據完整地反映今年稍早英國從新冠封鎖中走出，迅速恢復經濟，但最近跡象顯示，由於疫情爆發後的供應和員工短缺，英國經濟的增長勢頭正在減弱。

周四數據顯示，英國家庭支出增加了近8%。而儲蓄率從第一季的18.4%降至11.7%。

GDP增長主要是由服務業所推動，尤其是食宿業，隨著從封鎖狀態恢復，食宿業產出按季增長87.6%。

儘管晶片短缺影響了汽車生產，但第二季製造業產出仍成長1.8%。