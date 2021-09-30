良好的睡眠品質，對健康和精神格外重要，不過哈薩克北部村莊卡拉奇（Kalachi）卻有上百位村民罹患怪病，無論走路或是吃飯都會莫名其妙的陷入沉睡，而且一次就睡上好幾天，當地政府花了3年的時間才終於解開怪病背後原因。

綜合外媒報導，早在2010年4月，就有一名婦女Lyubov Belkova在工作場合中突然睡著，4天後才清醒，被醫師認為是中風，後來又有5位婦女染疫，而此病更在2012年盛行，600人的村子裡就有160人得了嗜睡怪病，村子因此還被外界稱之為「昏睡谷」。

離奇的是，村民清醒後，過去的事情全忘得一乾二淨，男性還特別「性致勃勃」，一覺醒來就特別想做愛，且感覺至少持續一個月之久。更有村民聲稱，曾目擊一名男子在醫院儘管意識不清，但仍處於性興奮狀態。

當時沒有人知道這座村莊發生了什麼事情，哈薩克政府更多次找來醫療、環境、核輻射等專家進駐檢測，但遲遲找不出原因，附近的輻射值、土壤鹽分和重金屬都在正常範圍內，也屏除了細菌或病毒的可能性。

直到2015年，哈薩克政府會同專家學者，總算在疫情大爆發後的第3年，發現原因出在蘇聯時期的一座廢棄鈾礦場上，由於哈薩克是全球最大的鈾礦生產國，該國北部地區遍布鈾礦，蘇聯解體後，許多鈾礦場關門大吉，但鈾礦持續外洩一氧化碳和碳氫化合物，導致空氣中的氧氣隨之減少，這也是村民之所以嗜睡的原因。