專案小組掌握詐欺網站機房，共計查獲陳姓男子等14人，其中11人為逃逸移工，日領700元詐騙同鄉的辛苦錢。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方查獲贓證物包括電腦、筆記型電腦、手機、網路分享器、BMW廠牌自小客車1部、新台幣26萬3100元、美金23元、越南盾118萬4000元等證物。（民眾提供／盧金足台中傳真）

詐騙集團自今年2月迄今不法獲利約越南盾46億元，折合新台幣約500餘萬元。（民眾提供／盧金足台中傳真）

逃逸移工淪詐團 假投資網站誘同鄉吸金46億越南盾

詐騙對象不分國界。刑事警察局接獲檢舉，詐騙集團吸收逃逸越南移工籌組機房，利誘同鄉轉帳匯款投資虛擬貨幣，專案小組掌握詐欺網站機房，共計查獲陳姓男子等14人，其中11人為逃逸移工，日領700元詐騙同鄉的辛苦錢，初步清查詐騙約46億越南盾，折算新台幣500餘萬元，警詢後依涉嫌詐欺罪及組織犯罪防制條例將犯嫌解送至嘉義地檢署偵辦。

詐欺集團透過假投資網站詐騙牟取暴利，不只吸收台灣在地民眾，還利用逃逸或逾期移工找工作困難，吸收當詐騙集團成員，刑事警察局中部打擊犯罪中心今年1月間獲報陳姓犯嫌等人於嘉義地區經營假投資真詐財詐騙機房，經蒐集相關事證後，鎖定陳男、曾男與黃男等3人涉嫌重大，立即組成專案小組，報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦。

警方表示，11名加入詐團的越南逃逸移工中，其中1人認識主嫌，由他去找其他逃逃與逾期的越南籍移工，從臉書中貼文聲稱「投資高獲利」的廣告，還以分享一則臉書可獲利500元越南盾，大約折合新台幣0.6元，很多越南移工不知情，即分享該則假投資訊息。

其他移工看到投資分享消息，點進連結後看到加入投資老師的社團，其實社團中的投資老師由詐團成員假扮，釋出投資高獲利訊息，其實投資老師也是由詐騙集團所假扮，交50萬越南盾約台幣600元就能成為會員，儲值100萬元越南盾可獲出金，移工互通報，以為是投資快速獲利好康，殊不知再繼續投資就血本無歸。

刑事警察局偵查第六大隊副大隊長巫建德表示，9月14日在嘉義縣太保市及嘉義縣民雄鄉查獲本國籍25歲陳姓、26歲曾姓與27歲黃姓等三名犯嫌，還有11名越南籍犯嫌共計14人。由於加入詐騙集團的逃逸移工擔心被抓，不敢隨意外出，在機房內工作日領700元，

巫建德指出，詐團承租位於嘉義太保市及嘉義縣民雄鄉的透天厝，當場查獲屋內越南籍犯嫌，其中失聯移工7人、逾期外僑2人及未逾期移工2人共計11人，從事假投資詐騙犯行。

警方在場查獲贓證物包括電腦、筆記型電腦、手機、網路分享器、BMW廠牌自小客車1部、新臺幣26萬3100元、美金23元、越南盾118萬4000元等證物。

警方追查該集團詐騙手法，越南籍犯嫌以通訊軟體及網路社群散布投資平台廣告，以投資虛擬貨幣可獲得高額報酬之話術吸引越南籍民眾至名為BP及E-Cbot的虛擬貨幣投資交易平台註冊投資。

詐團在背後操控投資盈虧，使被害人誤信獲利等情施詐，如被害人要求提領獲利，則另以各種理由拒絕或推諉，自今年年2月迄今不法獲利約越南盾46億元，折合新台幣約500餘萬元，警方表示，將持續擴大追查犯罪集團資金流向，徹底斬斷不法金流。