大陸暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，農委會主委陳吉仲揚言在WTO提告，並稱「10月1日一定會提爭端解決」；而昨日國台辦發言人朱鳳蓮出示台灣水果有蟲的照片，陳吉仲質疑為什麼不在港口燻蒸？把蟲殺掉還是可以吃。陳吉仲此話一出，讓資深媒體人黃暐瀚感到驚訝，並問大家「有蟲的水果，你買嗎？你吃嗎？」

黃暐瀚今（30）日在臉書表示，明天就是陳吉仲主委要去WTO提告的日子了，但其實早在9月20日，大陸開始暫停進口台灣的釋迦與蓮霧的時候，就可以去告了，何必多等這十天？

昨日國台辦發言人朱鳳蓮，開記者會出示台灣水果有蟲的照片，陳吉仲反批，為什麼不在港口燻蒸？有蟲就把蟲殺掉就好，還是可以吃啊？大陸因為有蟲就不買、退櫃，是故意刁難台灣。聽完陳吉仲發言，黃暐瀚感到有點驚訝。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上出示台灣水果害蟲照片。（國台辦提供）

黃暐瀚質疑，所以陳主委的意思是，如果去市場買到有蟲的水果，老闆說：「把蟲洗掉，把爛掉的那塊切掉，就可以吃了，挑剔什麼啦？」然後就得乖乖地買，不能不買，是這樣的意思嗎？

拋開兩岸的對立與政治敏感，「就水果論水果」，黃暐瀚想問大家，一個有蟲的水果，你買嗎？你吃嗎？對於陳吉仲主張，有蟲就拿溴化甲烷燻蒸就好，黃暐瀚則表示收到大陸網友的訊息，稱大陸早就禁用溴化甲烷燻蒸。黃質疑，陳主委難道不知道嗎？

黃暐瀚表示，提告或許真是個辦法，讓WTO認證這樣的貿易糾紛，到底誰對誰錯？但他也呼籲，鳳梨釋迦馬上要進入產期，農委會得趕緊想辦法消化今年無法賣去大陸的釋迦，免得衝擊市場價格，尋求轉賣的市場，刻不容緩。

黃暐瀚也提到，該是嚴肅考慮「轉作」的時候了，因隨著兩岸的關係越來越緊張，把農產品的出口寄望在大陸市場，是越來越不切實際的事情，既然賣不掉，也可能沒人買，轉作農作用，改種別的農產品，可能是沒有辦法的辦法了。