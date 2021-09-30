呂姓男子在今年8月2日深夜騎機車行經頭城鎮吉祥路時，因未打方向燈引起正在執勤的員警注意，不料當員警趨前攔查時，呂某竟突然取出一把手槍並對著員警開槍，蔡姓員警在負傷下仍當場制伏呂某並通報警力支援，檢察官在30日偵結，除以殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪一併提起公訴，並向法官具體求處15年有期徒刑。

起訴書中指出，蔡姓警員在今年82日晚間11時58分，在宜蘭縣頭城鎮吉祥路上執行交通稽查勤務時，見呂姓男子違規沒有打方向燈，覺得形跡可疑於是趨近攔查，不料呂姓男子因為擔心身上持有槍枝、子彈以及第二級毒品安非他命，擔心會遭到警方當場查獲，於是騎車加速逃逸。

蔡姓警員見狀，立即騎乘警用機車加速追趕並且在頭城鎮吉祥路190號路旁將呂姓男子攔了下來，不料呂某竟突然拿出一把非制式手槍，並近距離朝著蔡姓員警的胸口開槍射擊，導致蔡姓員警胸部中槍。

但蔡員相當勇猛，即使已中槍負傷仍竭力壓制呂某，並通報線上員警支援，正在線上值勤的其他警力立即趕抵現場將開槍傷警的呂姓男子逮捕，並緊急將蔡姓員警送醫救治；所幸蔡姓警員即時送醫急救，經手術之後順利將子彈取出挽回性命。

宜蘭地檢署檢察官30日偵查終結，直斥呂姓被告僅為了規避攔查，竟在公眾頻繁出入的馬路上，近距離持槍射擊執法員警胸口，無視法紀，藐視公權力，罔顧他人生命，惡性重大，除依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪一併提起公訴，同時建請法院從重量處被告有期徒刑15年，以示懲儆。

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