遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》，既8月5日開放「艾索德4支線．創世騎士」，今(30)日再推出人氣女角「伊芙4支線．Code:Antithese」，伊芙為物理遠程攻擊職業，是遊戲中唯一機器人角色，更是角色推出八年後，再度更新的全新4支線！歡慶改版，同步釋出三大活動，可獲得多種支援玩家成長歷程的豐富虛寶，包含「(露莉爾)背包擴充券(各欄位)」*1、「(科保)角色欄擴張券」*1等珍稀道具，敬請把握！

《艾爾之光》The Quattuor 4支線新篇章，改版影片。

《艾爾之光》The Quattuor 伊芙4支線更新，改版影片。

《艾爾之光》伊芙4支線《Code:Antithese》9月30日登場！

《艾爾之光》超人氣女角伊芙4支線《Code:Antithese》9月30日正式開放！「我是唯一留下的納斯德種族倖存者，也是會成為納斯德女王的存在，我不能就此放棄。」受未知的負面代碼影響、伊芙將獲得全新力量，成為否定一切異議的納斯德女王；殘留在伊芙核心中的僅剩下毫無錯誤的正確值，只有自己是正確的定義；重建「納斯德王國」是伊芙最盼望的目標，將為所有順從自己的人們獻上祝福。

《艾爾之光》完美的納斯德女王

歡慶改版，官方推出系列伊芙相關活動，讓玩家取得多種支援道具，以下活動詳情內容，請以官方公告為準。

※伊芙4支線更新活動

於2021年9月30日至10月14日，與伊芙一起重建完美的納斯德王國吧！活動期間與伊芙組隊，完成重建納斯德的多項任務，包含清除適當等級副本等，可透過收集「(科保)完美的象徵」兌換對應獎勵：「(露莉爾)噗魯的腳印選擇箱」1、「(露莉爾)魂靈痕跡回收券」*1、「(露莉爾)賢者的魔法石」*10、「虹霓珠」*20、「(露莉爾)背包擴充券(各欄位)」*1等多種好禮。

※伊芙4支線更新紀念活動

於2021年9月30日至10月7日，累計在線時間達30分鐘，即可獲得「(科保角)色欄擴張券」*1。

※伊芙的完美旅程活動

於2021年9月30日至10月14日，創建伊芙第4支線角色，進行伊芙第4支線的指定連續任務，可獲得豐富道具，重點任務如下：

1. 達成伊芙4支線1轉，可獲得「(阿利爾)提煉的恢復藥水」*30、「(阿利爾)銀河派對-機械耳麥(15天)」*1。

2. 達成伊芙4支線2轉，可獲得「(阿利爾)坐騎化石藥丸」*30、「(阿利爾)最高級魔法石」*30

3. 清除班德或哈梅爾地區副本3次，可獲得「(阿利爾)銀河派對 –極光星光(15天) 」*1、「(阿利爾)最高級魔法石」*30。

4. 達成伊芙4支線超越，可獲得「(阿利爾)秘密副本出入許可證」*30、「(阿利爾)銀河派對–糖果玻璃珠(15天) 」*1。

5. 達到伊芙4支線99等級，可獲得「(阿利爾)賢者的魔法石」*30、「(阿利爾)鬥志藥水」*10、「(阿利爾)艾利亞諾德守護邀請函」*30