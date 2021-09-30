市面上的保健食品琳瑯滿目，同一款保健食品可能就有20幾家品牌製造生產，所以民眾在挑選保健食品時須格外注重每一款保健食品的產品成分表，只有釐清保健食品的內容成分，才能真正為自己的健康把關。

以「酵素」這款保健食品為例，因酵素所主打的功效為代謝排空、暢通體內，所以有些商家會在產品中添加瀉藥成分，讓消費者更快「暢通有感」，長此以往，不只會對產品上癮，甚至可能導致消化道功能降低，非但不保健，還有損健康。

所以民眾在挑選消化道相關保健食品時須注意產品成分內容是否有包含瀉藥相關成分：硫酸鎂、氧化鎂、蘆薈素、蘆薈萃取物等，另外，雖然衛福部已明令禁止臘腸樹果實(又稱阿勃勒萃取物)作為食品原料使用，但若是在2021/01/01以前製造出來含有臘腸樹果實的產品，依然是屬於「合法」添加的範圍，並得以販售至產品的有效期限結束為止，這點須格外注意。

超級站保健食品通過多項檢驗標準，由TFDA PIC/S GMP認證的利達製藥製造，生產過程符合GHP食品良好衛生規範，「蔬果酵素清暢膠囊」無瀉藥成分，嚴選木瓜與鳳梨2重蔬果酵素+5大消化酵素(澱粉、蛋白質、乳糖、脂肪、纖維)，並搭配水溶性幾丁聚醣、麻芛、益生菌、綠茶萃取物等順暢複方，加強營養吸收與體內代謝，淨化排空。

超級站「蔬果酵素清暢膠囊」協助消化，維持消化道機能。(圖/超級站提供)

超級站「蔬果酵素清暢膠囊」具2重蔬果酵素 + 5大酵素，嚴選木瓜酵素、鳳梨酵素，以及幫助蛋白質消化酵素、乳糖消化酵素、脂肪消化酵素、澱粉消化酵素、纖維消化酵素等消化小幫手。水溶性幾丁聚醣則幫助維持消化道機能，防油解膩。

超級站「蔬果酵素清暢膠囊」具多種協助消化複方。(圖/超級站提供)

綜合乳酸益生菌，守護消化道，維護體內環境；麻芛幫助排便順暢，減輕體內負擔；綠茶萃取物促進身體代謝，防止體內負擔囤積。(賴韻如/台北報導)

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超級站蔬果酵素

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