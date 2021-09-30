屏東縣高樹鄉駭人「挖眼案」引眾怒，新南村民繼29日發起連署、要求醫院不要再把精神病患放出來後，30日在網路紅人徐奕的帶領下，臨時動員1台遊覽車到屏東衛生局陳情，強烈要求衛生局長期收治病患，他們怒訴，現在連學生都嚇到不敢上學了。

屏東縣高樹鄉駭人「挖眼案」引眾怒，新南村民30日在網路紅人徐奕的帶領下，臨時動員1台遊覽車到屏東衛生局陳情。（謝佳潾攝）

屏東縣高樹鄉駭人「挖眼案」引眾怒，新南村民30日在網路紅人徐奕的帶領下，臨時動員1台遊覽車到屏東衛生局陳情。（謝佳潾攝）

「不要讓他出來了！」新南村民40餘人在屏東衛生局前怒喊，3名曾受到楊姓嫌犯無故攻擊的民眾也到場聲援，他們怒訴道，楊嫌在地方已經引起強烈恐慌，大家聽到他的名字不是怕就是躲，希望政府一定要正視這個問題，不能再因為他好像狀況好轉就把他放出來，他根本是不定時炸彈。

屏東縣高樹鄉駭人「挖眼案」引眾怒，新南村民30日在網路紅人徐奕的帶領下，臨時動員1台遊覽車到屏東衛生局陳情。（謝佳潾攝）

1名阿嬤掀起她的衣領與衣角，可以明顯看到刀痕，她說，她6月30日買早餐時，楊嫌突然拿刀砍她，她完全不知道發生什麼事，她強調，「我根本不認識她」，她回憶起這件事，除了憤怒就只剩驚恐，她希望以受害者身分喚起大家的重視。

屏東縣高樹鄉駭人「挖眼案」引眾怒，新南村民30日在網路紅人徐奕的帶領下，臨時動員1台遊覽車到屏東衛生局陳情。（謝佳潾攝）

「現在連學生都不敢上學了！」新南村長張吉源說，自從昨天挖眼案的新聞鬧大後，學生也開始感到害怕，今天上學時有好多人不敢出門上學，校長見狀後只好親自接學生上學，由此可見，這件事情並不會因為嫌犯現在待在醫院，大家就會因此放輕鬆，反而會因為害怕他又被放出來、舊事重演，而繼續提心吊膽。

對於民眾的要求，屏東縣衛生局回應，居民的心聲與請求，衛生局都聽見了，衛生局會妥善處置。對此，村民相當不領情，張吉源說，這樣的回答很像在卸責，村民根本沒得到任何具體回應，看來只能靠自己了。

不過當被問到「靠自己可以做些什麼」時，張吉源又無奈道，一般百姓好像也做不到什麼，到頭來只是無能為力，接著又說，可能找議員幫忙，他們還是需要有人幫忙發聲。

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