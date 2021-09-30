本土新冠肺炎疫情趨緩，何時全國防疫警戒可以下降到一級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，即使疫苗覆蓋率達到6成，仍不會降級，「要再高一些才有機會」，台大兒童醫院院長、感染科醫師黃立民則認為，降級評估關鍵是確診數，現在每天僅零星本土個案，「已經可以降了」，但面對秋冬疫情是否再起？他表示，守住邊境是關鍵，但也不能不開，應可逐步鬆綁，否則經濟再關半年，恐有更多倒閉。

台灣疫苗的第一劑覆蓋率今天達到54.63％，已經接近六成，日前陳時中表示，若疫苗覆蓋率達六成就有機會降級，但今天接受媒體專訪時表示，還要再高一些。

黃立民今日出席李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會活動時表示，疫苗覆蓋率與降級無關，若真的要以疫苗覆蓋率評估降級，至少要2劑達到8成，「但這部分台灣今年已經達不到了」。

黃立民認為，降級評估關鍵是確診數，若是都沒有病人，也沒有爆發流行，就可降級，若像現在每天新確診數都是零星個案，連續1、2個周都是個位數就可以降了，但口罩最好能戴就戴。

「現在就降到一級不是不行」，黃立民認為，若是現在降級，可能可降一個月，秋冬疫情有機會再上升，但升升降降就要看民眾是否能夠接受，若不能接受，就只能「寧左勿右」。

而外界擔心秋冬疫情捲土重來，黃立民強調，邊境死守當然會讓疫情穩一點，一旦邊境放鬆，疫情馬上就會回來，但「難道要繼續關到明年三月、四月？」他表示，邊境繼續鎖死，人出不去也進不來，所有東西都停頓，屆時經濟一定會很慘，因此邊境仍要慢慢的開。

至於外界關注的新變異株「R.1」，黃立民指出，目前看起來R.1能躲避抗體能力、且重症率高，威脅頗大，但還要觀察傳染性。黃立民呼籲，即使有變異株，民眾仍要打疫苗，會有基本防護可預防重症，現在只要有30、40倍的抗體量就可以防重症，因此可以打疫苗就要快打疫苗。