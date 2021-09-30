30歲女星梁云菲（Nana）從節目《國光幫幫忙》出道，外型姣好、身材火辣，還有多處刺青，形象性感美豔，被封「國光女神」。近日她在社群平台PO一系列畫質清晰的海邊戲水照，身上竟連泳裝都沒有，讓網友看得狂噴鼻血。

梁云菲今（30日）中午在臉書、IG同步發文：「我從來沒想過，竟然只需要海水就能讓我拾獲，這種小孩子時純粹的快樂，越來越喜歡梁三歲模式，活著自己的生，更是用力活著自己的死。拋開一切，然後住進自己的世界。」透露以前就立志不要成為世故又無聊的大人，讚賞自己這部份做得很好，不僅擁有漂亮的皮囊，靈魂更是有趣。

梁云菲同時上傳8張照片，畫面中，她像個小孩子般在海岸玩水，每張照片都露出發自內心的燦笑，值得一提的是，身上竟然沒穿任何泳衣，大方的在公開場合秀出身材曲線，沒刻意遮蓋重要部位，其中一張甚至將雙腿抬起，私密處在水中若隱若現，簡直遊走限制級邊緣，大批網友看得血脈賁張，紛紛留言：「我羨慕攝影師」、「也太辣了吧，第一次看到女生裸拍照」、「高清無碼」、「我眼睛一直飄」、「害我一直放大來看」、「羨慕能陪著你、拉著你的人」梁云菲假裝生氣地回：「我就說為什麼她是個女的」意指攝影師是女性。