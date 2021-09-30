因應民眾雙十節返鄉過節及旅遊需求，民航局30日宣布離島航線規畫第2波加班機，澎湖航線再提供2912個座位數，10月1日上午9時統一開放訂位及購票。

交通部民航局表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，旅客訂票日起3日內應完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

航空旅運需求較大的澎湖、金門等離島航線為疏運重點，機票使用限制比照春節等連續假期於機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制。

澎湖旅遊處表示，落實空運資源作最有效利用，訂位後應於航空公司規定期限內完成開票，以確保自身權益，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

旅遊處也呼籲鄉親外出旅遊或返鄉應儘早規畫行程並提前訂位，如訂不到機位可先逕洽各航空公司官網或語音專線候補訂位，屆時縣府將視各航空公司訂位情形，持續商請民航局協調各航空公司增開加班機。