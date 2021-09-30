大陸女星馬雅舒2009年結束和吳奇隆的3年婚姻後，隔年就再嫁澳籍富商James，婚後育有一對混血兒女，一家感情幸福和樂，平時會透過微博分享近況的她，近日開設「抖音」帳號，久未露面的她，依舊保養得宜，完全看不出44歲了，令人驚艷不已。

馬雅舒近日開通「抖音」平台的帳號，在宣傳影片中，還有她11年前在電視劇《大丫環》中的劇照，多年過去她臉上根本沒有什麼歲月痕跡，皮膚緊緻無瑕疵，完全看不出已44歲，還是2個孩子的媽。

馬雅舒44歲近照和11年前幾乎沒差別。(圖／翻攝自微博）

網友見狀也直呼太感動，「終於等到妳」、「快快營業吧」、「我的青春啊」、「歲月從不敗美人」。馬雅舒當年和吳奇隆離婚鬧得沸沸揚揚，隔年她閃嫁澳籍男友James，兩人結婚11年依舊恩愛如昔，一對混血兒女也遺傳到爸媽的好基因，五官立體精緻，James曾透露在機場和馬雅舒相遇，就對她一見鍾情，直呼：「我見到世界上最美的女孩！我戀愛啦」，並主動追求，最後成功結為連理。

不過馬雅舒和吳奇隆的過往，仍不時會被網友拿出討論，2013年有媒體稱兩人離婚條件是女方可拿到百萬贍養費和豪宅，引來馬雅舒發聲明駁斥：「離婚我沒多占他一分錢的便宜」、「媒體宣稱的100萬人民幣和6棟千萬豪宅給前妻做贍養費純屬子虛烏有」。