73歲歌手林子祥與前妻吳正元離婚後，1996年梅開二度迎娶小他14歲的葉蒨文，讓女方被貼上小三標籤，但兩人婚姻穩定，如今已經攜手走了25年。近日林子祥被女星張碧晨在節目中透露私下和葉蒨文的互動，透露有次林子祥請大家吃飯卻沒帶錢，回頭找老婆求助，沒想到葉蒨文因忘記提款卡密碼，愛莫能助，夫妻倆都少一根筋的逗趣行為讓同場的藝人都傻眼。

林子祥早年和第一任妻子吳正元結婚，生下兒子林德信、女兒林德懿，傳聞當年身為唱片公司高層的吳正元主動介紹林子祥和葉蒨文認識，兩人一連合作多首情歌，進而爆發緋聞，1994年林子祥離婚，兩年後再婚娶葉蒨文，婚後葉蒨文一度被傳和羽球教練楊尚仁過從甚密，甚至指女方主動提離婚，對此，葉蒨文曾澄清都是子虛烏有的假消息，她與林子祥也用行動證明婚姻依舊。

葉蒨文先前曬與林子祥在家中照片。（圖／翻攝自葉蒨文SallyYeh微博）

去年葉蒨文過59歲生日，曬出和林子祥及家人過生日照片，可見葉蒨文臉上雖有時光的痕跡，多了幾條皺紋，但優雅氣質不減。而葉蒨文過去談婚姻之道，強調不管有什麼感受都會誠實跟林子祥說，若意見不和就會互相妥協，彼此各退一步，葉蒨文更表示，自己的偶像就是林子祥，「這輩子最大驕傲就是嫁給我的偶像」。

張碧晨爆林子祥請客沒帶錢包，找葉蒨文救火也沒用。（圖／翻攝自張碧晨微博）

據《東網》報導，最近林子祥參加節目《我們的歌3》大秀寶刀未老的唱功，讓許多後輩都獲益良多，眾人也趁這次機會一窺林子祥與葉蒨文婚姻近況，張碧晨透露，有次林子祥心情好替孫紅雷提前慶生，邀了許多人挑明要請客，卻在埋單時發現沒帶錢包，急忙用「老人手機」打給太太葉蒨文救火，結果葉蒨文更妙，慌張之下發現自己根本記不得提款卡密碼，最後齊秦和張碧晨跳出相救，才化解吃霸王餐的危機。