朱立倫謝票行程走到嘉義縣黨部，立委翁重鈞、籍黨議員、民代、村里長都到場。（呂妍庭攝）

朱立倫謝票行程走到嘉義縣黨部，立委翁重鈞、籍黨議員、民代、村里長都到場。（呂妍庭攝）

國民黨主席當選人朱立倫今展開謝票行程，來到嘉義縣被問到刪Q，朱批台灣基進黨立委陳柏惟不關心民眾關心的議題，整天搞這種五四三，難怪民眾都要罷免他，周日會到刪Q總部，為志工加油打氣，另談到2022選舉布局，朱說上任後會盡快成立選戰策略小組。

朱立倫謝票行程走到嘉義縣黨部，立委翁重鈞、籍黨議員、民代、村里長都到場，黨籍議員李國勝說嘉縣黨員人數少，朱在嘉縣的得票率全國第3，非常不簡單，選舉已結束，呼籲大家團結起來，翁重鈞則稱朱很有魄力，一定能帶給國民黨新氣象。

朱立倫提到當選至今民進黨用各種方式修理他，習近平發賀電給他，他回覆，這對兩岸的關係一定是正面的，但民進黨不這麼想，每天反中、抗中、挑釁、對抗，現國內農產品銷陸受阻，希望兩岸交流平台能盡快建立完成，國民黨雖是在野黨，將來有需要會協助民農民做好溝通的工作。

另朱上任後面臨的第一個挑戰就是陳柏惟罷免案，針對陳柏惟質詢國防部長引發討論，朱立倫指陳柏惟身為一個立法委員，應站在民眾這一方、反映民意，不可以讓民眾沒有疫苗、吃萊豬，不關心民眾紓困議題，整天搞得這種五四三，難怪民眾都要罷免他，周日他會到刪Q總部跟台中海線民眾站在一起，為志工加油打氣。