桃園中壢一名73歲梁姓阿嬤，到果菜行拿了1把30元青蔥忘了付錢就要離開，經店員叫住提醒，梁婦當場拿出百元鈔要付錢，但店員拒收還報警，最後梁婦在眾目睽睽之下被帶上警車，事後在警局還上銬做筆錄。阿嬤哭訴喊冤，真的只是不小心忘記，當時身上有3萬元現金，怎可能賴30元，但店員就是不收錢還罵人，讓她深感屈辱。梁婦的遭遇引起民眾熱議。

中壢分局表示，竊盜現行犯屬公訴罪，員警是將老婦帶返派出所後才依相關規定使用戒具，係基於保護老婦、警察及在場相關第三人之安全，使用過程並無不當。

本案例中，梁姓阿嬤身上現金充足，且經店員提醒即馬上拿出百鈔要付錢。這樣生活場景其實絕非少見，高齡長者甚至被忙碌生活沖昏頭的年輕人也可能不小心忘記已經拿取商品而逕自走出店門，待想起或經店家提醒才急忙回店付款。

其實，這樣明顯不具備竊盜罪主觀構成要件故意與不法所有意圖的行為，在法律上的評價應該是取得商品但是還沒付錢的「債務不履行」民事事件。實在沒有必要作為刑事案件處理而勞師動眾耗費在疫情時代下已經捉襟見肘的警力資源及司法資源。

對於類似案件，人民面對刑事案件多處於不了解自己將面對什麼程序的恐懼之中，且刑事處罰從有期徒刑、拘役到罰金不等，對人民的權利影響甚鉅，故國家在發動公權力介入人民間民事糾紛前應基於慎刑思想而謙抑為之。

所有犯罪都有構成要件的要求，依構成要件來判斷是否構成犯罪。竊盜罪的主觀構成要件以故意並意圖為自己不法所有而犯之為要件，若沒有此主觀上的故意與不法所有意圖，國家即不能以竊盜罪相繩。

本文建議，果菜行小本經營，面對大量人流選購採買於防範宵小上費心疲憊能夠理解，但是於本案中梁姓阿嬤僅是忘記付錢且經提醒亦馬上拿錢想付菜錢。若果菜行當下即收下阿嬤的菜錢，其實對於雙方來說都是最有效率的解決方式。

而警方接獲報案固然應積極辦理，惟警察的角色同時兼估社會秩序維護及刑事犯罪第一線偵察，本案中警察應先了解梁姓阿嬤是否有竊盜罪的故意及不法所有意圖，在了解梁姓阿嬤無竊盜罪之故意與不法所有意圖後，即不應將梁姓阿嬤當成現行犯逮捕。

縱將梁姓阿嬤誤為現行犯逮捕，依警察職權行使法第20條及刑事訴訟法第89條、89-1條規定，使用戒具必須在人民有抗拒、攻擊他人或自傷之情形方能為之，且不得逾必要之程度並應注意犯罪嫌疑人之身體及名譽。

本案梁姓阿嬤已積極想要付款在先，衡情亦無傷人之能力與危險，是否需要上銬即有疑問。國家偵查犯罪的強制力若不節制而輕率介入人民間民事法律關係自難以避免受到警察過度執法之質疑。