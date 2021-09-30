星座運勢網站「星座巫師」點名，金牛座、獅子座、摩羯座、天蠍座的人不擅長聊天，常常聊著聊著就冷場，是許多人心目中的「句點王」。

▍1.金牛座

金牛座性格內向，不擅長社交，面對他人時容易感到緊張，交談時常常無法好好完整表達內心的想法，加上他們不太會看人臉色，又不會觀察氣氛，有時聊著聊著就讓對方越來越尷尬，金牛座又比較遲鈍，總是等到散場才後知後覺的發現剛剛又搞砸了。

▍2.獅子座

獅子座的性格比較直率，雖然平時相處起來很輕鬆，但是他們常常會不顧及他人的感受，不經思考有話直說，而讓對方有受傷的感覺，再加上獅子座喜歡掌握主導權，希望大家都能認同自己的想法，說話時無形中會施加壓力，想要支配對方，容易讓身邊的人感覺不舒服，不想要繼續與他聊天。

▍3.摩羯座

摩羯座本來就比較不會說話，也不知道如何開話題，跟別人聊天時常常被牽著鼻子走，很少會主動表達自己的想法，總是在附和別人，再加上他們聊天時缺乏同理心，心思不夠細膩，常常無法體會別人真正的心情或言外之意，很容易讓對方感到很沒勁，而草草結束話題。

▍4.天蠍座

天蠍座平時習慣與人保持距離，很少會主動帶起話題，如果非得要聊天，他們又不太懂得說話技巧，又不考慮別人的感受，說出口的話不經修飾，讓人覺得很不友善，很容易給人難以相處的感覺，聊什麼都聊不起來。