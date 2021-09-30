衛星照顯示，解放軍長達315米的003型航母逐漸成形，讓中方海軍繼續向強軍之路邁進。

據《衛報》（The Guardian）29日報導，中方有世界最大的海軍和造船業，而003型航母則讓他們更上一層樓。它約和美國福特級航母一樣大，也有最先進的電磁彈射系統。而在北京設法在西太平洋抗衡美國海軍，突破從日本南部，台灣和菲律賓到南海的第一島鏈中，它將扮演部分角色。分析認為，這也正是華府想結合澳洲，還有英國之力，達成澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議的緣故。

英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）研究員考沙爾（Sidharth Kaushal）說，「近20年來，中國一直在建立能阻絕美國在西太平洋重大行動自由的能力」。他說，一開始是遠程反艦飛彈，但如今中方海軍戰力不斷增長，已經到了美國才有辦法的地步——因為它在亞太有盟友。

從第二次世界大戰後，美國海軍一直在亞太佔有優勢，並設法為日韓，尤其是台灣提供安全保證。但中國大陸國家主席習近平致力要在2035年前打造世界級海軍，卻迅速改變了這算盤。

自第二次世界大戰後，美國海軍一直在亞太佔有優勢，並設法為日韓，尤其是台灣提供安全保證。但中國大陸國家主席習近平致力要在2035年前打造世界級海軍，卻迅速改變了這算盤。

據五角大廈說，中方海軍如今有350艘軍艦，而美軍只有293艘，而在2025年前，解放軍將把艦隊擴增為400艘。儘管美國一直說，要把軍艦擴增為355艘，但始終沒有實現的確切日期。或許這也正是為何英國「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母和英美8艘支援艦夏秋會部署在太平洋的緣故。

英國航母顯然針對北京，8月和美、澳、法、日，紐西蘭和南韓進行了一連串多國演習。

而美英透過AUKUS協議，提供澳洲核潛艦技術，將讓坎培拉能進行遠程水下部署。傳統柴電潛艦從澳洲西部的伯斯（Perth）出發，只能在南海部署11天，但核動力潛艦卻能部署長達兩個月。不過，澳洲核潛艦大約要到2040年才能完工，由於英國沒有多餘的潛艦，因此可能需要向美國租借。

據法國智庫「蒙田研究所」（Institut Montaigne）說，中方正以每15個月1艘的速度打造核潛艦。但專家認為，就噸數，技術和戰鬥經驗來說，解放軍仍落後美國。美國國會估計，美國海軍有超過33萬人，而中方有25萬人。此外，一般認為，解放軍現有的潛艦噪音很大，在追蹤「伊莉莎白女王」號時就被發現了。

英國海軍退役少將佩里（Chris Parry）說：「中方有許多鋼鐵，強大的造艦能力和專業技術，甚至從俄羅斯那兒獲得的精良武器。然而，問題在於，北京有沒有夠多訓練有素的人力。換句話說，他們有戰鬥力嗎？」