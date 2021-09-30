全球晶片荒風暴未解，韓媒爆料美國為了提高晶片供應鏈的透明度，要求包含台積電、三星在內的晶片業者提供庫存、訂單等機密資料，對此，身為台積電大股東的國發基金，主委龔明鑫在立院備詢時表示，會維護大股東權益，或許台積電會在下次董事會說明。由於台積電向美提交機密資料，恐會削弱產業競爭力，引起PTT網友們熱烈討論，有人提及30年前美國出手遏制日本半導體發展，使日本痛失50%全球市占的事件，希望台灣能引以為鑑。

韓國經濟日報報導，美國要求包括台積電與三星在內的半導體業者在45天內繳出庫存狀態、銷售及客戶訂單等機密資料，即使企業不從，美國也可能動用國防生產法達成目標，顯示企業很難拒絕美方要求，這可能會削弱未來企業議價能力甚至是產業競爭力。

台積電並未針對此報導做出正面回應，但國發會主委龔明鑫今（30日）在立法院備詢時被問及此事，他保守表示，董事會是一季召開一次，也許在下次的董事會中，台積電會提出相關說明，因此現階段還沒辦法給出實質回應；至於政府是否會介入了解此事，龔明鑫並未正面回應。國發基金為台積電大股東，同時龔明鑫也名列台積電董事。

消息一出引起PTT網友們熱烈討論，不少人想到1980年代美國出手搞垮日本半導體的事件，開始擔心台積電步上日本後塵，「你忘記美國怎麼打爛日本半導體了哦？不只課關稅，還要求美國在日本的市佔率要達到20%，要求市佔率這種事情，在當年也是前所未聞」、「可以Google一下90年代日本半導體被美國搞掉的紀錄」、「日本之前就被美國搞過一次」、「歷史為鑑，當年日本勤奮追求極致半導體，被美國搞慘」、「美國真的也是很噁心，之前也害慘日本。」

儘管如此，有網友認為時空背景不同，無法直接比較，「美國成功讓日本跌一大跤，是利用金融手段配合日本人自信心爆棚的群眾心理，過度自信到官商民共同製造出房市和股市的超級泡沫，不能完全怪美國人」、「日本當時背景就跟現在氛圍不一樣，硬要牽在一起很奇怪」、「當時日本的狀況不太一樣，但流氓要耍狠，你也不知道會發生什麼事」、「日本跟台灣狀況不同，不能這樣腦補。」

1980年代日本半導體在全球市占率達53%，讓美國出手抑制其發展，80年代後期，日本與美國、法國、德國及英國簽訂廣場協議聯合干預外匯市場，導致日圓迅速貶值，同時美國半導體產業協會對日本企業提出不公平貿易的訴訟，日本企業頻頻被針對。

1989年，美日簽訂《日美半導體保障協定》，開放日本半導體產業的知識產權、專利保證，5年內海外公司獲得20%市占率，但美國後來市占率達22%仍不滿意，要求日本簽訂第二次《日美半導體保障協定》，之後還進行多次協商，直至日方強烈反對下，才改由民間協商。

與此同時，台灣、韓國的半導體產業迅速發展，日本的優勢逐漸消失，僅在半導體材料研發、生產設備等領域較為領先，最後導致日本電子業積弱不振，全球市占率也銳減至10%左右。