大陸演藝圈近來大動作整治，不僅暫停偶像選秀節目，官媒更批評偶像都是「娘炮」形象，要抵制「畸形審美」，不少花美男男星都一改風格，這股風波還延燒到網路上，網紅風小逸以撒嬌賣萌為招牌，在抖音上擁有超高人氣，沒想到帳號卻無預警被關閉。

風小逸長相就像女孩子般清秀，不僅脣紅齒白，他在人前的形象也可是柔弱可愛，他時常在影片中穿著毛茸茸動物造型的服裝現身，還會嘟嘴、講疊字，獲得不少女粉絲喜愛，過去還曾因為戴著毛帽，要觀眾「吃個桃桃」的影片爆紅，3天就有50萬次點閱。

風小逸因為「吃桃桃」爆紅。（圖／翻攝自微博）

雖然風小逸有大批粉絲簇擁，但也有一些網友看不慣，認為他的舉止太做作，日前風小逸的帳號突然消失，抖音官方也表示：「風小逸因長期渲染賣慘和宣揚不良風氣、誘導未成年人打賞，造成不良社會影響。根據相關規則，抖音安全中心已永久封禁用戶帳號。」

慘遭封殺後，風小逸再度上傳影片，請求外界原諒他，直言自己不該說不負責任的話，還貼出一張下跪照，「我以後不吃桃桃了，我怕你們了，我壓力好大。」消息一出，也掀起網友們熱烈討論，「這種人就該封，不男不女的帶壞風氣」、「實在看不得一個男人還這麼做作」，但也有人認為現在是審美自由的年代，「為什麼不能接受這樣的男生呢？」