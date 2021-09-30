警方查獲11把長短槍械及86發子彈。（警方提供）

北市警方指出，為維護治安平穩，打擊黑幫氣焰，警方9月分共掃蕩天道盟美鷹會、華西街幫、竹聯幫平堂等9個幫派組合，逮捕堂主、會長及幫眾在內的71人，另查獲11把長短槍械、子彈及刀棍，遏止幫眾滋事及火拼。

警方指出，此次掃蕩的9件黑幫組織，牟利手段包括介入土地開發工程利益、詐欺轉帳洗錢水房、藉故恐嚇店家及砸店，另有討債集團，強行拘禁被害人，再以棍棒痛毆、灌毒等暴力犯行，此外也涉及販毒、恐嚇取財及擄人勒贖，警方分別逮捕9名會長、堂主，以及62名手下，依組織犯罪、槍炮、恐嚇取財等罪送辦。

除槍械子彈外，警方另查獲安非他命、海洛因、毒咖啡等各式毒品，另有賓士車1輛、32萬7000元現金，除上述幫派成員外，9月另查獲殺人、重利、毒品等案件，逮捕、法辦594人，全案均由地檢署偵辦中。

北市警局指出，將持續規劃專案，打擊黑道幫派，另呼籲民眾面對幫派不法犯罪行為，能勇於向警方報案，警方有專業能力及決心給予掃蕩，讓每位市民均能安居樂業。