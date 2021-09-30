桃園市一名余姓男童，29日傍晚放學未歸，獨自一人漫無目的在路上亂晃，最後因為體力不支蹲坐在昏暗的陸橋下方，因近深夜時分、四下無人，男童慌張無助神情被路過的巡警即時發現，結束了6小時的虛驚，男童和母親也在派出所相擁。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，家住中壢區中央西路的9歲余姓男童，29日下午放學後，因課業表現不甚理想，擔心受到父母責罵，於是不願回家，本想在學校附近散心，但沒想到走著走著卻迷失了方向，經過了6小時後，因為體力不支一個人蹲坐在平鎮區昏暗的中豐陸橋下方，看著深夜人車變少，加上昏暗夜色，嚇得不知所措。

恰巧北勢派出所巡邏員警劉祖雲及簡靖晏經過發現，立即停下車輛上前關心，男童一開始面對警員的詢問，神情緊張，說話也吞吞吐吐的，但在員警耐心追問之下，總算卸下緊繃的情緒，放聲大哭，這才知道原來男童怕被責罵又迷路，員警除安撫男童情緒外，也趕緊將男童帶回駐地安置，並熱食及飲水供男童補充體力。

男童母親在男童未返家時，就已向住家轄區派出所報案，並外出找尋男童下落，所幸平鎮警方順利找到孩子，男童母親見到孩子平安無恙後，也放下心中大石，原本怒氣沖沖的情緒也煙消雲散，抱著男童相擁而泣，除了頻頻向警方道謝外，也答應警方日後會更加關心的狀況，以避免類似的情形再此發生。