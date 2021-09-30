王品集團啟動品牌大改造，「原燒」在後疫情時代迎來品牌17年來最大變身，10月開出全新旗艦品牌「Oh my!原燒」，跳脫過往文青、沉穩的品牌印象，以年輕潮流風格，詮釋大口吃肉的火熱氛圍，原燒事業處經理蔡淅屏表示，若市場反應佳，將推動既有門店轉型為「Oh my!原燒」。

「Oh my!原燒」首家概念店位於台北古亭站旁，看好周邊商辦、住宅兼有，商業機能完善，及雙捷共構、交通便利優勢，菜色主打「50cm美國prime鑽切牛」、「28天熟成安格斯黑牛」、「日本A5和牛」套餐，搭配6款獨家漬物、8款沾醬，百變吃法打造「吃不膩的日式燒肉」，慶祝首店開幕，祭出「2人套餐8折、3人套餐7折」。

王品集團董事長陳正輝在今年股東會表示，強體驗、聚餐型的「燒肉」是發展之重，開放內用後人潮回流機會大。但隨著燒肉市場百花齊放，成立17年的「原燒」必須求新求變、擴大消費族群，這次將品牌名、菜色呈現、主視覺、空間氛圍、體驗感受大改造，展現強烈企圖。全新旗艦品牌「Oh my!原燒」，鎖定追求肉質與性價比的25-39歲白領，打造暢快烤肉的歡樂氛圍，客單價設定為850元。

「Oh my!原燒」共有5款雙人／三人套餐，「華麗巨星鑽切牛套餐」選用美國prime等級牛肉，搭配主廚赴日學習「鑽石切割法」，手切斷面增加燒烤面積，創造焦香四溢、酥中帶嫩的口感，長達50cm的鑽切牛，一頭牛僅供10客，絕對是招牌必點！「成熟大人熟成牛套餐」主打濕式熟成28天的安格斯黑牛，富含細緻油花、柔潤腴香，經過濕式熟成後風味更佳，可一次嘗到無骨牛小排、骰子牛雙重口感。追求頂級肉品首選「霸氣社長A5和牛套餐」，日本A5和牛油花豐富、脂香噴發，是老饕必吃美味，特別選用市面較少見的後腰肉，肌肉紋理細膩，腴潤香甜。

「Oh my!原燒」內裝為搶眼的紅白霓虹燈，天頂如綻放的煙花，絢爛燈光透過鏡面反射，營造熱情、歡樂的用餐氛圍。帶濃厚日式潮流感的主視覺牆，搭配各式有趣小標語，就像來到燒肉祭典一樣熱鬧。「Oh my!原燒」還有專屬的互動遊戲，每日固定時段推出「Oh my Bingo」活動，只要賓果卡成功連線兩條，即享整桌9折優惠，聽牌桌則享贈菜優惠。此外，10／1-10／15日也祭出特別折扣，加入官方line帳號即可獲得「2人套餐8折、3人套餐7折」優惠，共同體驗燒肉的百變魅力。