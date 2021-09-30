家住新竹、回高雄娘家的謝姓孕婦日前懷孕不適、前往鼓山區一家婦產、內兒科聯合診所看診，醫師開給安胎藥，但藥師竟給程治療帕金森氏症的藥。衛生局稽查屬實，表示將對該院醫師、藥師開罰。

衛生局調查，該院醫師表示書寫完手寫病歷後，委由行政人員協助鍵入電腦，但醫師未再次確認，違反《醫師法》第12條「醫師執行業務時，應製作病歷，並簽名或蓋章」等規定，將處2萬以上10萬元以下罰鍰。藥師受理處方未針對可疑之處詢明原處方醫師即調劑，違反《藥師法》第16條，將處2千以上1萬元以下罰鍰。

衛生局強調，平日執行醫療院所稽查時，會抽查病歷與調劑藥品是否正確，並提醒藥師受理處方，應注意處方上年、月、日、病人姓名、性別、年齡、藥名、劑量、用法、醫師署名或蓋章等項。如有可疑之點，藥師應詢明原處方醫師確認後方得調劑。

懷孕5個月的謝太太27日孕肚不適，前往鼓山區一間婦產、內兒科聯合診所看診，醫師照完超音波後建議服用安胎藥，藥師給藥時僅叮嚀一天服用次數，沒有多做說明。

謝太太沒想太多，領走藥品返家途中想要檢查藥袋，發現院方竟將安胎藥ANPO（安寶錠）給成用於治療帕金森氏症、抑制泌乳素等的BUTIN（伯汀錠），打電話回院確認，院方才坦承給錯藥。

院方解釋，醫師開立處方後，行政人員輸入代碼時不小心輸錯，院方發現給錯藥後也請孕婦趕快回來換藥並致歉，承諾日後會仔細核對藥物，避免再出錯。