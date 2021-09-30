行政院長蘇貞昌明天將再度赴立院進行施政總質詢，但因週二爆發程序爭議，藍營主張議事無效未果，今已先缺席下午舉行的立院朝野協商，並由黨團成員守住議場大門，準備明天再次發動杯葛。國民黨立院黨團總召費鴻泰強調，立法院行政不中立，胡亂違法，已經不必再跟民進黨談下去。

行政院長蘇貞昌周二赴立院進行施政總質詢遭藍營杯葛，綠委以調動質詢順序方式，讓政黨總質詢在混亂中走完，形同「沒收質詢」。對此，藍營昨拜會立法院長游錫堃，要求將主持院會的副院長蔡其昌送紀律委員會。但雙方會晤後未達共識，費鴻泰強調，會等游錫堃今天做出書面說明，若不承認當天議事無效，「禮拜五院會絕對不會安靜」。

針對週二議事爭議，游錫堃稍早已將書面說明資料交付國民黨團。費鴻泰表示，書面說明依舊堅持周二議事程序沒問題，根本就是在瞎掰，非常過分。因此，他強調，既然游錫堃已擺明用這種行政不中立的態度來處理議事，胡亂解釋自己的違法行為，那麼明天跟民進黨就不必再談下去。

因此，原訂今天下午朝野要針對「111年度中央政府總預算案」進行協商，但國民黨團三長事先就表態不會出席。負責主持協商的游錫堃在會中特別請秘書處再次聯繫，但仍遭婉拒，也使得本會期總預算案首次協商破局。

而在場外，國民黨立院黨團書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲、副書記長洪孟楷下午已先進駐立院議場外排隊，並備妥行軍床，準備夜宿到明早佔領議場發言台。

行經一旁準備前往協商的民眾黨立委蔡壁如看見陳玉珍已在議場前備戰，示意喊了一聲「加油」，陳玉珍回說「不要被詐騙集團騙了」。蔡壁如笑著說「當然」。

但時代力量立委邱顯智見狀，抨擊國民黨不願意質詢，也不讓其他黨派的立委上台，「有這麼鴨霸的政黨嗎？」希望身為最大在野黨的國民黨，應該實現人民期待，別把國會當成馬戲團，「履行立委的基本職務，這是人民的基本要求」。

對此，陳玉珍回擊說，時代力量自甘墮落成民進黨的附隨組織，甚至還聽見邱顯智說，如果不質詢怎麼跟民進黨換東西，根本就是護航政府的小綠。她說，既然身為在野黨就該挺直腰桿，不是到民主殿堂換東西。

對於明日總質詢已是山雨欲來，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，立委的職責就是對行政部門行使監督權，所以總質詢一定會進行。他向藍營喊話，今天不協商沒關係，但希望明天大家能好好談，總不能永無寧日的對抗，難道這就是國民黨新主席朱立倫的策略嗎？

柯建銘說，如果國民黨堅持高度對抗，人民會自有評斷，呼籲國民黨來談，民進黨也會面對一切問題，化解朝野之間的對立。