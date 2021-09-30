民眾熱門運動之一的羽毛球，近來因為在東京奧運勇奪金牌，掀起全民運動風潮，精銳建設位在沙鹿車站附近的新案預定地，在基地開工前，將數千坪基地打造成綠意盎然的藝術園區，穿過長頸鹿、鳥籠等大型裝置藝術品之後，竟出現一座標準規格的羽球場地，吸引很多民眾來競技飆汗。

球場開放第一個周末假日就有大批民眾前來打羽毛球，鄰里居民的運動交誼場地；也有不少民眾趁著傍晚時分前來散步、慢跑，來往行人被超大基地與造景裝置藝術吸引，紛紛停留拍攝美照。

「太讚了！在大自然與藝術氣氛中打羽毛球！」當地居民熊小姐表示，建案基地以前在開工前，大都以圍籬隔絕外人進入，但現在出現大規模的布置與巧思，欣賞藝術還提供打羽毛球場地，點子創新又友善鄰里。

精銳建設行銷經理簡立凱說，精銳建設的美宅理念從基地布置開始實踐，建築、生活、社區活動從一而終貫徹美學理念，沙鹿站新案的基地，結合藝術造景，更加入共融互動的球場設計，利用民眾最熟悉、幾乎無裝備限制的羽球運動，開放民眾來感受環境，體驗未來生活的不同可能性。

精銳建設近幾年在台中精華地段的單元二、單元十二以低密度、高綠覆、大花園的建案特色，營造市場綠美宅風潮，在大里軟體園區、高鐵特區、龍井東海藝術商圈等地，引領居住美學新觀。

中科擴廠效應持續延燒，台中大海線地區重大建設不斷，台中國際商港計畫、台中國際機場門戶計畫，及中科特定區計畫大躍進，投資企業與就業人口紛湧入海線地區，受惠產業加碼投資利多，帶動新興科技人才的移居潮。