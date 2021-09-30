16年前參加中國歌唱節目《超級女聲》奪下季軍出道的張含韻，人紅是非多，不僅被抹黑，經紀公司還倒閉，接連的惡耗讓她一度消失在螢光幕，後來她在2011年的《我要上春晚》節目中被劉德華欽點一句「我的新女兒」，張含韻從此被封為「劉德華乾女兒」，劉德華更邀她擔任自己監製電影《初戀未滿》的女主角，演藝事業因此翻身。

張含韻之後演出《蘭陵王妃》女主角，這不僅是她第一部古裝戲，她還獻出了螢幕初吻，也是她首次挑戰戲份重的女主角。談到與飾演宇文邕的彭冠英和蘭陵王的陳奕相處過程，張含韻說：「兩個人個性完全相反，彭冠英比較沉穩內向，平時就愛拿本書在旁邊坐著，話也不多；陳奕和我基本上在片場都屬於high咖，有我們在就歡樂無邊。」

而陳奕透露：「要在接近零度氣溫下光著臂膀殺敵，拍了五小時，當時冷到連自己名字都快忘了。後來看了拍攝出來的效果，覺得什麼都值得了。」而在戰場上叱吒風雲、百戰不敗的蘭陵王也身陷愛情的泥沼，為了愛的人能幸福開心，卻不得不送她離開，陳奕因為這戲碼陷入告別情緒中，失落好幾天。

《蘭陵王妃》耗資8000萬，服裝造型是負責《甄嬛傳》的團隊，從服裝到場景無一不是精心製作，加上劇本改編自楊千紫的小説《蘭陵皇妃》，講述了端木一脈的後人端木憐，假扮成元清鎖，被派往北周司空府調查、奪取鎮魂珠與青鸞鏡的下落，卻在受創後失去了記憶，從此在重重迷霧中尋找身世和真相，面對一個是自己從小到大相知相惜相愛，叱吒風雲、百戰不敗的戰神蘭陵王高長恭；一個是與他同生死共患難為她傾盡所有，執掌天下的皇帝宇文邕，兩個男人摯誠的愛，元清鎖將如何抉擇牽動觀眾心。《蘭陵王妃》將於2021年10月5日起，龍華偶像MOD353頻道，平日晚上八點播出。全台首播。