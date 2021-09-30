老爺酒店集團宣布聯手和泰集團，與旗下租車業龍頭「和運租車」及「iRent共享汽機車」聯手推出《老爺樂遊季：安心秋遊》，凡預訂旗下10家飯店「安心秋遊」住房專案，加碼贈iRent 30分鐘免費時數及和運租車或和雲行動服務官網線上預約門市租車平日7折、假日8折優惠，也盼在五倍券上路後搶得先機。

老爺酒店集團表示，疫情改變了國旅的模式，自駕出遊趨勢漸增，本次合作夥伴和運提供「線上租車」、iRent提供手機APP預約「共享汽車、機車」等完整服務，可滿足各種出遊需求。以度假型酒店為例，旅客可從居住城市上網預約租車後，自駕到預訂的老爺酒店度假，也能選擇在旅遊目的城市，隨時打開手機iRent APP輸入優惠序號，即可一鍵預約共享汽、機車，輕鬆暢遊觀光熱點。

老爺集團三家溫泉度假酒店推出價格迷人的秋季專案，正是泡湯的好時機。礁溪老爺雙人洋式標準套房一泊一食8399元起，享受美人湯泉療癒之外，另贈石空古道漫遊行程，由專人帶領探訪位於頭城外澳的百年秘境及一覽龜山島海景。知本老爺精緻客房一泊二食，每房加贈一份秋季限定禮盒及接駁服務。北投老爺一泊二食專案享晚餐升級PURE法式餐廳1780元雙人品味套餐，再贈SPA雙人500元優惠折抵。

老爺酒店集團表示，若要來趟路租隨還暢遊大台北，可入住台北老爺、南港老爺或老爺會館。台北老爺一泊一食，住宿享日本浴衣體驗及日式重箱下午茶。南港老爺一泊一食，住宿享香氛旅行組及羊毛氈手作包，舒緩之前緊繃的生活。老爺會館則祭出超殺價格，一泊一食入住後可使用iRent共享汽、機車服務探索城市風情，非常適合有預算限制的小資族。