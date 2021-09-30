美股略回神，台股震盪後收紅，但外資還是賣超台股且偏匯出資金，加上國際美元強勢，新台幣跌勢仍續，雖然出口商進場拋匯提供支撐，終場仍收在27.866元兌1美元的逾一個月新低，貶值4.6分，為連續三個交易日跌勢，台北外匯經紀公司成交量12.55億美元。

新台幣同時也收月線，累計9月貶值9.4分或0.34％，月線由升轉貶。外匯交易員指出，美國10年期公債殖利率略下滑，美股道瓊回神上漲，主要亞股大多跟著止跌翻揚，台股開盤後震盪向上，最後上漲79點至16934點，暫未收復「萬七」。反觀新台幣卻是貶勢延續，除因國際美元續強，及外資仍賣超台股新台幣78億元，並匯出資金，但出口商月底加季底拋匯作帳需求出籠下，使得貶幅縮小。

外匯交易員表示，美債殖利率仍在1.5％之上的相對高位，美國經濟數據有好有壞，及變種病毒衝擊與物價上揚的通膨壓力，市場預期聯準會（Fed）將加速縮減購債計畫，及大陸恒大和限電危機未解，利空充斥下，預料金融市場仍相對震盪，短線股匯市續波動，新台幣將靠向28元大關。