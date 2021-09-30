嘉義市長黃敏惠致贈禮金、禮品，祝賀百歲人瑞孔令鑫重陽節健康快樂。（廖素慧攝）

九九重陽節將至，孔子第76代子孫、嘉友電子創辦人孔令鑫今年剛滿百歲，嘉義市長黃敏惠今天親贈金牌、營養禮金5000元及重陽禮金1萬2000元，並代贈衛福部金牌、總統府敬老狀，表達敬老之意。

孔令鑫是孔子第76代子孫，今年晉升百歲人瑞，他年少投身軍旅，1948年隨國民政府軍隊從大陸河南來台，退役後與張貴芳女士結婚，夫妻同心協力打拚，創辦「嘉友電子公司」，事業有成，家庭美滿，後代兒孫人才輩出。

孔令鑫提到影響他一生最重要的3位女性就是母親、岳母及妻子，當年岳母沒有省籍之分，把女兒嫁給他，並且認為女婿如同兒子陪伴在她身邊，他非常感激岳母，在嘉友電子廠區有座「慈母亭」就是感念3位慈母的春暉。

孔令鑫爺爺保持愉快心情，身體硬朗，講話有條理，每天散步養生，頭腦清晰，他喜愛集郵，收藏孔子的文物，曾親自編輯《儒學郵藝》、《嘉友天地》等刊物，研讀闡述孔孟儒學及各地孔廟藝城等史料。

黃敏惠表示，長輩是社會寶貴資產，感謝他們的努力與付出，奠定嘉義市成為幸福城市的良好基礎，孔令鑫先生的人生經歷、創業精神及經營幸福家庭的生命故事，值得敬佩，嘉義市疼惜每位長輩，以他們為榮。

黃敏惠親訪孔家致贈重陽賀匾、福袋、賀壽、壽桃、壽麵、蘋果禮盒、禮金、營養金；另代贈衛福部金牌、總統府敬老狀等共10樣，象徵十全十美。