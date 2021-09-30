大里大元國小有3個小朋友，家庭突遭變故，經濟陷困難，300C1區獅子會總監謝賀全號召分會會長們一起來捐款幫忙，9月30日到大元國小舉行小小的捐贈儀式。（黃國峰攝）

大里大元國小有3個小朋友，家庭突遭變故，經濟陷困難，300C1區獅子會總監謝賀全號召分會會長們一起來捐款幫忙，盼這份愛能傳承，各界攜手一起創造有愛、有心、更有力的祥和城市。（黃國峰攝）

大里大元國小近期有3個小朋友家裡發生變故，經濟頓時陷入困頓，立仁里長鄭伯其得知後號召300C1區獅子會成員來幫忙，30日300C1區獅子會成員帶著短短2天募得的20萬6千元來到大元國小舉行小小的捐贈儀式，校長游玉芬表示，感謝獅子會送愛來，也教會小朋友感恩，並把它化為自立自強，好好求學的動力。

游玉芬指出，疫情停課期間，本校有3個小朋友分屬2個家庭，遭逢變故，其中一個是父親因火災而喪生，另一個家庭也是家庭支柱的父親，因為生病住進了加護病房，目前也都還在加護病房治療，2個家庭都失去家庭經濟來源的父親，沒了這份收入，生活陷入困頓，感謝獅子會總監謝賀全號召下，在這麼短的是時間下，就有這麼多的善心人士，慷慨解囊，因爲你的愛，讓孩子更有力量，也懂得感恩。

300C1區獅子會總監謝賀全表示，接到鄭伯其告知此急難救助，想到頓失經濟來源，這麼小的小孩也無法自己解決，愛就是要與大家來分享，付出來能得到溫暖，於是號召我們獅子會30幾個會長來響應。

鄭伯其表示，當得知大元國小這2個個案，急需社會救助，就積極尋思如何來幫忙這3個小朋友，聯繫了好友300C1獅子會的總監謝賀全，總監允諾立即發動各分會獅兄姐來幫忙，籌措一筆最快速的愛心款項來提供給這三位同學的家庭渡過難關，短短兩天之內，就募集了20萬6千元，期待這二個家庭盡快走出困境，讓孩子能安心的在校學習，也盼社會各界攜手一起創造有愛、有心、更有力的祥和城市。