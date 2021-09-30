對於立院委員稱蔡政府對台積電無情無義一事，經濟部說明，媒體報導美國政府以供應鏈透明度為由，要求我商台積電、韓商三星等代工業者提供庫存量、訂單及銷售紀錄等資料一事，經濟部與相關業者密切合作，也持續掌握狀況，並適時提供協助。事實上，王美花部長在答覆立院委員時就表示，經濟部有了解相關情況，且企業如果需要政府協助，也一定會去了解幫忙。

經濟部說明，美國政府為舒緩及了解全球半導體、尤其是車用電子晶片缺貨現況，近期邀業者交流討論；對於要求業者提供相關銷售資訊，目前的做法是採行自願性提供，且並非只針對非美系業者。同時，經濟部與我關鍵半導體業者合作緊密，我國業者了解全球車用晶片需求關係重大，也牽涉全球景氣復甦速度，以台積電為例，該公司積極投入與利害關係人合作，克服缺貨問題，在車用晶片關鍵的MCU晶圓品項上，出貨可增加達60％。

過往經濟部與企業間已建立良好溝通及合作模式，並由經濟部王美花部長親自與各產業領袖直接對話，協助國際供應鏈夥伴已有成效，且台灣政府與美國政府建有多方面溝通管道、訊息往來順暢，台灣尊重並理解美國商業法律規範，若我業者在國際競爭時面臨不合理要求，政府必然會給予必要之協助與關切，不讓台灣企業於國際間孤軍奮戰。