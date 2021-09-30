陳零九近日為恐怖喜劇片《詭扯》包辦主題曲詞曲並擔任製作人，不僅首次與電影合作演唱主題曲，也是陳零九經歷新冠肺炎染疫康復後首支釋出的個人作品。對於本首歌曲的創作靈感，陳零九表示：「寫這首歌時所想的最主要就是整部電影的畫面和劇情，同時把一些自己認為可能在社會上遇到『詭扯』的事情，以及想探討關於人性的東西全都寫進裡面。」

〈詭扯〉的MV由新銳導演李小忍執導MV，特別選在黑暗的樹林中拍攝，在一片濃厚煙霧中投射強烈光影色彩，不僅完整呈現了電影劇情的懸疑感，也讓〈詭扯〉這首歌的詭譎氛圍營造到極致。陳零九表示：「導演對於歌和電影整體的連結很有想法，烘托出像恐怖片的氣氛，在拍攝對嘴時還會有點精神分裂的感覺！」雖然是新鮮的嘗試，但陳零九認為，自己很投入於這種恐怖氛圍，拍攝過程也十分順利，作品更巧妙融合了詭扯的電影劇情。

在為電影譜曲前，陳零九已搶先欣賞了詭扯電影，了解劇情來龍去脈，欣賞的過程一直大笑，也讓製作公司非常開心，甚至在欣賞完電影離開的計程車上就把歌詞給創作完成，讓團隊印象非常深刻。陳零九表示自己沒有撞鬼的經驗，「比較『詭扯』的經驗是，以前有次半夜搬家，凌晨突然醒來，看到身邊箱子有一張像面膜、螢光色的臉，自己像電影一樣揉揉眼睛看，但後來還是去睡覺了，隔天醒來那張臉就不見了。」但膽大的他沒多想就去睡了，事後被虧神經很大條。