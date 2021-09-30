國民黨新科主席朱立倫30日南下高雄市議會進行謝票之旅，他認為，明年選舉相當重要，高雄一定要找出最強的市長人選，朱立倫也承諾，除了會以最快的時間決定高雄市黨部主委人選，明年選舉國民黨內的提名方式及辦法也會盡快出爐，無論如何一定要拿下高雄。

高市議長曾麗燕向朱立倫提出要求，由於高雄的問題相對較多，明年又是相當重要的選舉，黨內除了團結以外，也希望能夠盡速決定高雄市黨部的主委人選，有主委才能帶頭團結力量為明年選舉來打拼，此外也建議開始布局，初選辦法盡快擬定，讓大家盡早進入狀況。

朱立倫表示，他在下周二上任主席後，承諾會以最快速度決定高雄的主委人選，接下來會盡速擬定黨內里長、議員的初選辦法，大致會參考先前他在新北、桃園的經驗，以比較單純、快速的方式來擬定相關初選辦法，而市長也會推出最強人選。

針對媒體詢問朱立倫高雄市長的人選是否會順應民意、支持前高雄副市長李四川？朱立倫幽默回應，「就是因為這樣，他今天怎麼敢陪我來？」，他認為大家都已經預設立場，而他沒有預設任何立場，謝謝大家對國民黨的關心，他就任之後會以最快速度，派出專任的市黨部主任委員，隨後就可以根據初選辦法或是徵召辦法，來辦理市長、議員及里長等相關選舉。

而針對民進黨稱朱立倫公布向他賀電的國家相當不禮貌，朱立倫回擊，無論是美國、日本、歐盟、新加坡等國給中華民國最大在野黨的賀電，他覺得都是好事，希望民進黨不要在這個過程當中破壞國際、兩岸的關係，政黨的競爭不應該是執政黨用國際的方式來酸在野黨。

此外，朱立倫也力挺藍軍在立法院阻止開議的作為，朱立倫強調，他絕對全力支持全面作戰，對於違反民意、不給民眾好好的紓困，又不願意承認防疫破口的無能蘇貞昌內閣，他一定支持全面作戰。