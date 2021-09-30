今年新北文化獎得獎名單出爐，由傳統建築學者李乾朗、雕塑家李再鈐、新村芳書院創辦人施岑宜、甘樂文創志業股份有限公司獲獎；今年並首增特殊貢獻獎，由長期鼓勵藝術創作活動，以藝術作為媒介，推廣環境生態議題、引發對在地人文關注至今逾25年的竹圍工作室創辦人蕭麗虹獲頒，以表彰她終身投入藝術行動和社會參與的貢獻及熱忱，頒獎典禮預計於12月4日舉辦。

新北市文化局指出，蕭麗虹於1995年創辦竹圍工作室，1997年曾合作參與由台北縣立文化中心舉辦的「河流─新亞洲藝術．台北對話」大型國際交流展，讓淡水區成為藝術發展交流的重要核心，竹圍工作室不僅是在地藝文空間先鋒，也對台灣藝文發展影響深遠。

文化局表示，李乾朗為文化資產保存重要推手，多年來系統性的整理新北市古蹟建築的圖像、傳統匠藝風格及匠師作品系統，結合歷史脈絡呈現新北文化資產的生命樣貌；93歲的李再鈐，為台灣現代至當代藝術發展過程中的重要藝術家，同時也是台灣低限藝術之先驅與奠基者，影響領域遍及雕塑、公共藝術與地景藝術。

施岑宜深耕瑞芳二十年，以閱讀推動地方發展，形構「在瑞芳學」，為瑞芳創造多元的關係，開啟不同區域、不同世代的對話；甘樂文創深耕三峽在地文化保存與推廣，串連在地老工藝職人與年輕藝術家，以設計導入的方式協助工藝產業轉型，並結合在地學校，將傳統工藝及文化帶入校園。