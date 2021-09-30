屏東縣高樹鄉新南村26日發生潘姓女超商店員遭思覺失調症楊姓男子狠挖雙眼事件，引爆鄉民怒火，屏東縣長潘孟安也承諾「朝向長期收治來處理」。但耕心療癒診所院長林耕新強調，沒有人可以把患者永遠關在精神醫院，是否故意犯罪須由精神科醫師釐清，刑事部分交由法律判定。

楊男犯案後還怒嗆自己有免死金牌，關不久也關不住，30日網紅人徐奕動員1台遊覽車到屏東衛生局陳情，強烈要求衛生局長期收治病患。

林耕新在臉書上表示，首先應鑑定楊男犯案當時是否受精神狀態、情緒控管不佳導致，而非故意犯罪，必須由精神科醫師釐清。

「在精神科治療方案，沒有人可以把患者永遠關在醫院」林耕新強調，患者在收治期間，狀況好、情況穩定時，仍須尊重患者的人身自由，不可能永遠把他關著。但患者出院後，就無法強制要求回診或定期服用藥物。患者若仍有精神症狀，會直接影響他人或造成社區危險，需再次被評估才能收治入院治療。至於若構成刑事案件，法律責任則由法院判定。

潘女被攻擊後，兩眼均需開刀，一眼縫3針，一眼縫5針，左眼球塌陷，鼻梁碎裂，還有腦震盪症狀。

超商女店長說楊男猶如社區不定時炸彈，村莊的人都很害怕，看到他都要閃遠遠，楊男都專挑眼睛下手，先前地方還有傳楊男會挖狗的眼睛、吃狗的誇張行徑，人人自危。

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